Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по «зерновому вопросу»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Делегация из России прибыла в Стамбул для обсуждения с представителями Турции, Украины и ООН зернового вопроса, сообщает РИА Новости. Источник агентства отказался сообщить, где именно состоится встреча. Начало переговоров намечено на 14:00 мск.

По словам дипломатического источника, надежды на то, что стороны смогут достичь консенсуса, довольно большие. Ожидается, что переговоры начнутся в 14:00 мск, — передает РИА Новости.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Москва находятся в двух шагах от соглашения по вопросу экспорта зерна. По его словам, Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок. В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, однако для полноценного консенсуса не хватает конструктивной позиции Киева.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что 13 июля в Стамбуле пройдет встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу вывоза зерна из портов Украины на международные рынки.