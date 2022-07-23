России предрекли снятие санкций после соглашения о вывозе украинского зерна Экономист Зульфикар Аббуд заявил, что сделка по зерну приведёт к снятию санкций против РФ

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Профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартус Зульфикар Аббуд заявил, что после сделки по украинскому зерну все санкции с России должны быть сняты. Речь идёт о подписанных в Стамбуле соглашениях о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и содействие России вывозу украинского зерна. Эксперт отметил, что этот шаг должен быть выполнен без предварительных условий, пишет РИА Новости.

Соглашение, подписанное в Стамбуле Россией, ООН, Турцией и Украиной будет отличным решением даже, если временным. После соглашения должна последовать отмена экономических односторонних антироссийских мер, принятых Западом, — рассказал Аббуд.

Он указал на то, что к продовольственному кризису привели действия Запада.

Бывший немецкий лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт ранее заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой, поскольку Германия не способна выжить без российских энергоносителей. Она также согласилась с оценкой того, что Германия должна стать посредником между Москвой и Киевом для заморозки конфликта. По её словам, немецкая промышленность является конкурентоспособной благодаря дешёвым российским энергоресурсам.