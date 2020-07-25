Западных политиков продолжают тревожить «имперские амбиции» России. При этом однозначного ответа на вопрос, существует ли «русский мир», которым ещё в середине прошлого десятилетия многие эксперты пугали Европу и США, пока у наблюдателей нет. Однако за рубежом не исключают, что Кремль продолжит экспансию. Причём направления эксперты указывают самые разные: от Белоруссии до Казахстана.

Триггерами для разговоров о «русском мире», якобы устанавливаемом Кремлём, стали ситуация на Украине в 2014 году и присоединение Россией Крыма. Примечательно, что до этого о возможной российской экспансии говорили лишь самые оголтелые, идейные противники Москвы. Даже договор о Союзном государстве между Россией и Белоруссией тревоги у Запада не вызывал: слишком уже долгим и вялым выглядит процесс интеграции.

«Крымская весна» вкупе с последовавшим за ней конфликтом в Донбассе полностью изменили воззрения западных политиков. Даже самые умеренные из них стали всё чаще говорить об опасности восстановления Кремлём некоего подобия Советского Союза. Этот тренд сохраняется и по сей день, хотя событий, подобных произошедшему в 2014-м, пока не было.

Симптоматично в этом смысле появление на днях в издании The Hill («Холм» — фактически вестник американского конгресса) статьи Януша Бугайски. Являясь старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, он уже давно изучает внешнюю политику России на постсоветском пространстве, и неудивительно, что в политических кругах США к его словам прислушиваются.

Владимир Путин и Александр Лукашенко kremlin.ru

По мнению Бугайски, идея «русского мира» и экономический рост — два столпа, на которые опирается внутрироссийская поддержка президента Владимира Путина. Но с учётом того, что второй фактор использовать не удаётся — «экономика в пике», пишет автор, — дальнейшая территориальная экспансия Кремля выглядит всё более вероятной.

Двенадцать лет назад Россия вторглась в Грузию, чтобы отвлечь внимание общественности от финансового кризиса 2008 года, а в 2014 году она вторглась на Украину, чтобы подавить растущие протесты против правления Путина. Слияние разных факторов сделает следующие несколько месяцев особенно опасными для соседей России и для неё самой, — отмечает аналитик.

Среди соседних стран, находящихся под угрозой, эксперт выделяет Казахстан, а именно его северную часть, где преобладает русскоязычное население. При этом Бугайски делает оговорку — попытки «захвата» этой территории потенциально опасны для Кремля, так как приведут к отчуждению других азиатских партнёров России.

Прямая атака на прибалтийские страны, широко обсуждаемая в них самих, в свою очередь, маловероятна из-за их членства в НАТО, подчёркивает аналитик.

В этих условиях вероятным сценарием Бугайски видит поглощение Белоруссии: якобы на фоне акций протеста против президента Александра Лукашенко Путин может выступить в роли «освободителя» от его режима.

Нельзя предполагать, что падение Лукашенко ознаменует демократическое прозападное правительство в Минске. Наоборот, Москва будет стремиться к тому, чтобы Белоруссия не пошла по пути Украины и Грузии — к западным институтам, — считает эксперт.

Тема возможного захвата Белоруссии на Западе всплывает не впервые, однако в этом вопросе опасения наблюдателей выглядят преувеличением. На данный момент Лукашенко, несмотря на его лавирование между Европой и США с одной стороны и Россией — с другой, всё равно остаётся относительно комфортным партнёром для Кремля — хотя бы в силу привычки. Белорусская экономика в наибольшей степени зависит именно от отношений с Москвой, переориентировать её пока не удаётся, поэтому у российского руководства просто нет необходимости тем или иным способом наращивать своё влияние.

Alexander Rekun/Global Look Press

Однако сам факт того, что вопрос «русского мира» не оставляет Запад в покое, весьма показателен. В Кремле от официальных заявлений на эту тему давно отказались, ненавязчиво передав повестку отдельным (и зачастую полумаргинальным) политикам и экспертам. Возможно, это связано с событиями в Донбассе. Они, несмотря на оптимизм сторонников «возвращения имперского величия», доказали несостоятельность этой идеи, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Напротив, они отпугнули от «русского мира» немалое число его сторонников, которые не хотят жить на войне. Пока «русский мир» был про Пушкина и Толстого, они готовы были его поддерживать, но горящие дома и возможность быть отправленным «на подвал» их не привлекают, — отмечал эксперт.

В этих условиях складывается парадоксальная и невыгодная для РФ ситуация. Де-факто отказавшись от идеи «русского мира» — события в Донбассе сейчас скорее следствие нежелания потерять лицо, а не попытка полноценной экспансии (достаточно вспомнить, как из лексикона власти ушло название Новороссия), — Москва продолжает сталкиваться с обвинениями и опасениями Запада. Для зарубежных политиков и экспертов такая ситуация выгодна — «российской угрозой» они могут отводить внимание от собственных промахов. Но Кремль при этом теряет шансы на нормализацию отношений в краткосрочной перспективе, фактически оставаясь заложником собственной не оформившейся окончательно идеи.