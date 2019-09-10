«Роснефть» поставляет венесуэльское сырьё в рамках предоплатных контрактов, заключённых до введения санкций США. Об этом говорится в сообщении российской нефтяной корпорации.
Все операции по поставке венесуэльской нефти в пользу компании и её структурных подразделений, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу производятся в рамках заключённых до введения санкций предоплатных контрактов, — приводит сообщение ТАСС.
Кроме этого, в «Роснефти» пояснили, что компания не преследует какие-либо интересы в Боливарианской Республике, «кроме обеспечения возврата сделанных ранее инвестиций».