https://static.news.ru/photo/428c0774-d3c4-11e9-80da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Global Look Press

«Роснефть» поставляет венесуэльское сырьё в рамках предоплатных контрактов, заключённых до введения санкций США. Об этом говорится в сообщении российской нефтяной корпорации.

Все операции по поставке венесуэльской нефти в пользу компании и её структурных подразделений, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу производятся в рамках заключённых до введения санкций предоплатных контрактов, — приводит сообщение ТАСС .

Кроме этого, в «Роснефти» пояснили, что компания не преследует какие-либо интересы в Боливарианской Республике, «кроме обеспечения возврата сделанных ранее инвестиций».

Как писал News.ru, ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон допускает возможность введения санкций против «Роснефти». Рестрикции могут стать ответом на растущую торговлю венесуэльской нефтью.