Роскосмос заинтересовался восстановлением Карабаха

Госкорпорация «Роскосмос» предлагает Баку новые совместные проекты в космической сфере и в области восстановления территорий Карабаха, заявил глава ведомства Дмитрий Рогозин. Как он сообщил в интервью телеканалу CBC, Роскосмос готов осуществлять деятельность в области дистанционного зондирования Земли из космоса совместно с космическим агентством Азербайджана.

Мы предложили для возрождающихся азербайджанских городов легкорельсовый транспорт. Мы сейчас производим очень интересные и красивые трамваи. Мы производим систему «Маглеф» — это поезда на магнитной подушке. Мы готовы Азербайджану их поставить, а также медицинское оборудование и многое другое. Поэтому я хочу сказать, что даже один Роскосмос может стать очень важным партнёром для азербайджанской экономики, — сказал Рогозин.

По его словам, Азербайджану необходимо задуматься об орбитальной группировке космических аппаратов, опытом создания которой российская госкорпорация готова поделиться. При этом он сообщил о планах развивать сотрудничество с Азербайджаном не только в космической сфере, но также в областях энергетики, транспорта и медицины.

Ранее Рогозин заявил, что российская военная спутниковая группировка обеспечивает вооружённые силы страны всем необходимым, добавив, что орбитальные аппараты ВКС отличаются высокими характеристиками. Глава Роскосмоса добавил, что в целом корпорация выполняет государственный оборонный заказ.

В середине ноября Россия испытала систему космической обороны «Нудоль». 15 ноября Минобороны доложило, что специальная ракета уничтожила старый советский спутник, который находился на земной орбите. Проект «Нудоль» находится в разработке НПО «Алмаз» более 10 лет.