Роскосмос опубликовал карту зон возможного падения китайской ракеты

https://static.news.ru/photo/dd2c1ee6-af3b-11eb-bf9e-96000091f725_660.jpg Фото: Роман Баландин/ТАСС

Опубликована карта зон возможного падения неуправляемой китайской ракеты Long March 5B. Карта составлена в Роскосмосе, сообщил телеканал «360».

Объект устойчиво теряет высоту орбиты. Так, за сутки апогей уменьшился ещё на 18 километров и составляет 267 километров а перигей — на три километра до 156 километров. Согласно расчётам, объект может войти в атмосферу Земли ночью по московскому времени 9 мая над Тихим океаном, — цитирует телеканал сообщение госкорпорации.

В Роскосмосе добавили, что при наличии условий оптической видимости за движением ракеты наблюдают с помощью оптикоэлектронных средств мониторинга АСПОС ОКП.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» 29 апреля вывела на орбиту базовый модуль орбитальной станции. Запуск объявили успешным, но вскоре учёные потеряли контроль над аппаратом. Отмечается, что ракета не управляется и сойдет с орбиты на одном из восьми витков 9 мая.

Ранее в Пентагоне заявили, что точное место падения обломков ракеты можно будет определить лишь за несколько часов до этого. В настоящее время это невозможно сделать из-за скорости объекта.