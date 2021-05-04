Вышедшая из-под контроля китайская ракета может упасть на Землю 8–10 мая

https://static.news.ru/photo/0d552b72-ad92-11eb-9753-96000091f725_660.jpg Фото: Guo Wenbin/Global Look Press

Китайская тяжёлая ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, может войти в атмосферу и упасть на Землю 8–10 мая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона Майка Ховарда.

Согласно информации Космического командования, ракета войдёт в атмосферу приблизительно 8 мая. По словам чиновника, точное место можно будет определить лишь за несколько часов до этого. В настоящее время это невозможно сделать из-за скорости объекта.

Ожидаем, что она вновь войдёт в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час. И если вы на час ошибётесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадёт на расстоянии 18 тысяч миль, — рассказал учёный из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

Ранее стало известно, что Пекин 12 марта успешно запустил модифицированную ракету-носитель «Чанчжэн-7А» (CZ-7A, Long March-7A) с экспериментальным спутником экологического мониторинга, рассказали в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). Старт состоялся в ночь на 12 марта в 01:51 по местному времени (20:51 11 марта мск) с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань).

Вскоре инновационный аппарат вышел на заданную орбиту. Нынешний полёт стал 362-м по счёту для серии «Чанчжэн». Первый запуск «Чанчжэн-7А» произвели в марте 2020-го, но его признали неудачным. По словам заместителя главного конструктора ракеты-носителя Ма Чжунхуэя, «успешный запуск CZ-7A символизирует модернизацию китайских ракет-носителей». По его словам, улучшенная версия заправлена экологически чистым топливом из жидкого кислорода и керосина, говорится на сайте CASC.