Китай успешно запустил модифицированную ракету «Чанчжэн-7А»

https://static.news.ru/photo/ae0aa7a4-8344-11eb-8a63-96000091f725_660.jpg Фото: Tu Haichao/XinHua/Global Look Press

Пекин 12 марта успешно запустил модифицированную ракету-носитель «Чанчжэн-7А» (CZ-7A, Long March-7A) с экспериментальным спутником экологического мониторинга, рассказали в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). Старт состоялся в ночь на 12 марта в 01:51 по местному времени (20:51 11 марта мск) с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань)

Вскоре инновационный аппарат вышел на заданную орбиту. Нынешний полёт стал 362-м по счёту для серии «Чанчжэн». Первый запуск «Чанчжэн-7А» произвели в марте 2020-го, но его признали неудачным. По словам заместителя главного конструктора ракеты-носителя Ма Чжунхуэя, «успешный запуск CZ-7A символизирует модернизацию китайских ракет-носителей». По его словам, улучшенная версия заправлена экологически чистым топливом из жидкого кислорода и керосина, говорится на сайте CASC.

Длина «Чанчжэн-7А» составляет 60,1 метра, что на 7 метров превышает габариты «Чанчжэн-7» (CZ-7, Long March-7). CZ-7 имеет две ступени, а CZ-7A — три. Стартовая масса улучшенного варианта — 573 тонны, при этом её грузоподъемность больше, чем у CZ-7: последняя может вывести на геосинхронную переходную орбиту 5,5 тонны, а ее модифицированная версия — не менее 7 тонн.

Кроме того, Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну. Аппарат сможет перевозить до 100 тонн груза, что в четыре раза больше, чем самая мощная на данный момент ракета «Чанчжэн-5». Согласно национальной лунной программе, необходимо разработать гораздо более мощные технологии для запуска космических кораблей. Прорабатываются вопросы по разработке тяжёлой ракеты-носителя в течение 14-й пятилетки с 2021 по 2025 год.

Как писал NEWS.ru, Турция ведёт разработку гибридной ракеты, которую планируется задействовать для полёта на Луну. Об этом заявил турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк. Анкара рассчитывает запустить ракету к Луне в 2023 году. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что посадка на спутник Земли должна быть приурочена к 100-летию со дня образования республики.