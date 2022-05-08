Рогозин сообщил, за сколько минут Россия может уничтожить страны НАТО Рогозин: Россия может уничтожить страны НАТО за полчаса

Фото pixabay.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в случае ядерной войны Россия сможет уничтожить страны НАТО за полчаса, об этом он написал в своём Telegram-канале. Рогозин, однако, призвал не допускать возникновение ядерного конфликта.

В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли, — написал он.

28 марта президент США Джо Байден заявил о том, что война с Россией — «наземная или ядерная» — это последнее, чего бы ему хотелось. Однако он не исключил, что «серьёзный ответ» на действия России возможен.

На следующий день в Кремле заверили, что Россия ни при каком сценарии не планирует применять ядерное оружие на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, также пояснил, что Россия не играет с темой ядерной войны, и рекомендовал Западу дисциплинировать украинских и польских коллег, которые делают заявления на ядерную тематику.