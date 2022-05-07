Рогозин: причастность США к передаче разведданных Киеву «не замазать» Рогозин заявил, что не получится «замазать» причастность США к передаче разведданных Киеву

Дмитрий Рогозин / Фото Roscosmos/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление директора ЦРУ Уильяма Бёрнса об утечках в прессу информации об обмене Вашингтоном разведывательной информацией с Киевом. Он в Telegram усомнился, что получится «замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих».

Рагозин напомнил Бёрнсу о личном знакомстве, заметив, что «поздно пить боржоми».

Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединённых Штатов, включая Старлинк, и Евросоюза, — подчеркнул глава Роскосмоса.

Ранее стало известно, что Уильям Бёрнс заявил: он считает утечки в СМИ данных об обмене Вашингтоном разведывательной информацией с Киевом «безответственными и рискованными». По его словам, публичное обсуждение вопросов о разведке опасно. При этом он указал на «большую ошибку» тех, кто недооценивает возможности разведки Украины.