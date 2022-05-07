Глава ЦРУ заявил о рисках утечки об обмене разведданными с Украиной Глава ЦРУ назвал утечки в СМИ об обмене разведданными США и Украины безответственными

Уильям Бёрнс / Фото Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что утечки в СМИ данных об обмене Вашингтоном разведывательной информацией с Киевом считает «безответственными и рискованными». По его словам, публичное обсуждение вопросов о разведке опасно, сообщает РИА Новости.

Абсолютно согласен с тем, что это безответственно. Это очень рискованно. Опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка информации в частной беседе или публичное обсуждение конкретных вопросов, касающихся разведки, — подчеркнул директор ЦРУ.

При этом он указал на «большую ошибку» тех, кто недооценивает возможности разведки Украины. По его мнению, Киев обладает значительно большим количеством разведданных, чем Вашингтон или его союзники.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден 6 мая потребовал от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу сведений о помощи Украине с разведданными. Публикации в прессе о передаче важных данных хозяин Белого дома назвал контрпродуктивными. Он считает, что обнародованные из-за утечки факты «отвлекают от наших целей».