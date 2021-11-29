Рогозин назвал хамством заявление генсека НАТО о РФ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:26, 30 ноября 2021
Дмитрий РогозинФото: Roscosmos/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс намерен предотвратить любую «агрессию России» являются хамством. С такой оценкой в Telegram выступил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отметивший, что бюрократы НАТО также приучают к агрессивному тону других.
Когда я в 2008-2011 годах возглавлял в Брюсселе постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес. Сейчас же хамят постоянно и приучают других к агрессивному тону и содержанию речей в отношении России, — подчеркнул Рогозин.
Он добавил, что в последние годы риторика бюрократов НАТО катастрофически изменилась.
Ранее стало известно, что любое применение Россией силы в отношении Украины будет иметь для Москвы «последствия и цену», заявил Йенс Столтенберг. Он призвал российскую сторону снизить напряжённость в отношениях с Киевом, и заверил, что Альянс готов обсуждать с Москвой ситуацию на Украине, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО.