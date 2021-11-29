Рогозин назвал хамством заявление генсека НАТО о РФ

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Момент падения истребителя F-35B Королевских ВВС при взлёте с авианосца HMS Queen Elizabeth в Средиземное море записали на видео. Падение самолёта сразу после отрыва от взлётно-посадочной полосы разместил в Twitter британский журналист Себ Хаггарт.

На кадрах запечатлён инцидент, который произошёл 17 ноября. Пилот успел катапультироваться и отделался только незначительными травмами. Возможной причиной крушения называется попадание при взлёте заглушки в двигатель. Заглушки не сняли при...