РИА Новости: с «Азовстали» выехали автобусы с пленными бойцами ВСУ

Погрузка раненых в автобус / Фото Кадр с видео/Министерство обороны РФ

Ряд автобусов, сопровождаемый российской бронетехникой, выехал с территории завода «Азовсталь», пишет РИА Новости. Корреспондент агентства отметил, что внутри транспортного средства могут находится сдавшиеся в плен солдаты ВСУ. В подтверждение предположения журналист заявил, что в течение часа до отправления колонны автобусов в районе металлургического комбината не прогремел ни один выстрел или взрыв.

Колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода «Азовсталь» в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя, — сказано в сообщении.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что сдача в плен со стороны украинских солдат, находившихся в блокаде на мариупольском заводе, — это единственный способ спасения военных, пишет УНИАН. Она отметила, что армия Украины не может форсировать военный прорыв захваченной территории завода.

Военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та, которая используется сейчас, не может в этой ситуации. Это был единственный выход, — подчеркнула Маляр.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что 16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В военном ведомстве отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских боевиков. В министерстве отметили, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения.