РИА Новости: российский флаг подняли над Чернобаевкой Херсонской области

В подконтрольном Вооружённым силам России посёлке Чернобаевка Херсонской области у здания исполкома подняли российский флаг, сообщает РИА Новости. Военнослужащие также сняли украинские таблички со здания местной администрации.

Херсон в ходе специальной военной операции был взят под контроль российскими войсками в марте. 9 апреля над зданием администрации города и административным строением через дорогу подняли российский флаг, о чём сообщили местные жители. Также 21 апреля флаг России подняли над Новой Каховкой Херсонской области, которая сейчас находится под контролем Вооружённых сил России.