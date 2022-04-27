РИА: центр Херсона обстреляли ракетами «Точка-У» и «Ураганами»

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По центру Херсона нанесены удары ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами», сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента с места событий. Всего, по данным журналиста, было два удара «Точками-У». Серия мощных взрывов прогремела рядом с телецентром.

Обстрел района телецентра Херсона ракетами «Точка-У» и «Ураган» вёлся со стороны позиций украинских войск, передаёт корреспондент РИА Новости, — сказано в сообщении агентства.

«Известия» также публикуют осколки ракеты «Точка-У»: по данным корреспондента газеты Ивана Литомина, её сбили. Но целью, по его словам, могла быть администрация города.

По неподтверждённым данным, после атаки в городе перестали работать российские телеканалы.

Российские военные сбили 13 беспилотных летательных аппаратов украинской армии в Харьковской и Херсонской областях. Кроме того, уничтожена одна ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня, заявил ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за 25 апреля ВКС РФ поразили 56 военных объектов ВСУ. В их числе пункты управления, районы сосредоточения живой силы и техники, а также топливохранилище.