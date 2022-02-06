Индия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Индии, сообщил Российский фонд прямых инвестиций в Telegram-канале препарата. Власти страны ожидают, что вакцина поможет в борьбе с COVID-19, в том числе с быстро распространяющимся штаммом «омикрон».

«Спутник Лайт» станет важной частью программы вакцинации в Индии и поможет в борьбе с новыми вариантами коронавируса, в том числе, со штаммом «омикрон». Отечественный препарат «Спутник Лайт» одобрен более чем в 30 странах с общим населением свыше 2,5 млрд человек, — говорится в сообщении.

Также в качестве универсального бустера препарат уже одобрен в таких странах, как Аргентина, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино и Филиппины.

Согласно исследованиям, «Спутник Лайт» в качестве бустера для других вакцин повышает вируснейтрализующую активность против штамм «омикрон». При этом в Индии прошли дополнительные клинические испытания «Спутник Лайт», результаты которых также учитывались регулятором при принятии решения о регистрации.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после бустерной вакцинации «Спутником Лайт» граждане в течение трёх месяцев на 100% будут защищены от заражения штаммом COVID-19 «омикрон».