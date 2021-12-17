РФ создаст для НАТО контругрозы при отказе от предложений безопасности
Замглавы МИД Грушко: НАТО при отказе от диалога получит режим контругроз
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:04, 19 декабря 2021
Александр ГрушкоФото: MFA Russia/Global Look Press
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Замглавы МИД РФ Александр Грушко пояснил позицию России, которая заключается в том, что НАТО не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе. Альянсу придётся делать выбор, отметил дипломат в эфире программы «Соловьёв Live».
И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо «заболтать», — подчеркнул Грушко.
Он пояснил, что отказ от предложений России по безопасности, чреват появлением режима создания контругроз.
То, что мы предлагаем, — это мы как раз даём понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили: тогда мы тоже перейдём вот в этот режим создания контругроз, — рассказал дипломат.
Грушко указал, что Москва изложила «все очень честно, открыто на бумаге».
Надо, чтобы задумались наконец и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену военного противостояния, — считает замглавы МИД.
Ранее стало известно, что НАТО пренебрежительно относится к России, вынуждая Москву действовать аналогично — «отодвигать границы допустимого», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, отвечая на вопрос о том, являются ли «адские» санкции, которыми Запад угрожает Москве, предостережением России, он сказал, что некоторые темы обсуждались в западном кругу с определённым пониманием того, что они затрагивают какие-то очень фундаментальные, серьёзные вещи.