РФ создаст для НАТО контругрозы при отказе от предложений безопасности

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Швейцарское Федеральное управление юстиции заявило, что экстрадировало из страны в США российского бизнесмена Владислава Клюшина. Россиянина повезли за океан, поскольку все апелляции защиты были отклонены, сообщает РИА Новости.

Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопровождали во время полёта в США, — отметило агентство. Федеральный суд Швейцарии 18 декабря отклонил жалобу адвокатов на решение о выдаче. Причём было...