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РФ предложила заключить международное соглашение по Интернету

Замглавы МИД Сыромолотов: Москва предложила миру заключить соглашение по Интернету
06:05, 29 декабря 2021
РФ предложила заключить международное соглашение по Интернету Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Замглавы МИД Олег Сыромолотов заявил, что Москва предлагает мировому сообществу заключить соглашение о регулировании управления Интернетом. При этом у государств останется возможность регулировать национальный сегмент Сети, отметил он в беседе с РИА Новости.

Что касается проблематики регулирования Интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью Интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент Интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью Интернет, — подчеркнул дипломат.

Сыромолотов считает, что соглашение станет эффективным, лишь если его примут все государства.

Ранее стало известно, что Китай представил в ООН документ, в котором рассказал об угрозе для орбитальной станция Tiangong со стороны глобальной спутниковой системы высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет Starlink. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь призвал США действовать в космосе ответственно.

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