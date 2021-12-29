РФ предложила заключить международное соглашение по Интернету
Замглавы МИД Сыромолотов: Москва предложила миру заключить соглашение по Интернету
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:05, 29 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Замглавы МИД Олег Сыромолотов заявил, что Москва предлагает мировому сообществу заключить соглашение о регулировании управления Интернетом. При этом у государств останется возможность регулировать национальный сегмент Сети, отметил он в беседе с РИА Новости.
Что касается проблематики регулирования Интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью Интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент Интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью Интернет, — подчеркнул дипломат.
Сыромолотов считает, что соглашение станет эффективным, лишь если его примут все государства.
Ранее стало известно, что Китай представил в ООН документ, в котором рассказал об угрозе для орбитальной станция Tiangong со стороны глобальной спутниковой системы высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет Starlink. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь призвал США действовать в космосе ответственно.