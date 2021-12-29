РФ предложила заключить международное соглашение по Интернету

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина и Россия должны составить единое союзное государство. При этом Россия имеет «права на территорию», которая составляет нынешнюю Украину, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Территорию, которая действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе, — подчеркнул депутат. Он добавил, что близкие друг другу народы должны воссоединиться и вместе противостоять...