РФ потребовала срочного вывода иностранных военных из Сирии

Первый зампостпреда РФ при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, которые находятся там незаконно. Тем более у США не получается бороться с терроризмом, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе, — подчеркнул постпред.

Он уточнил, что Россия вместе с властями Сирии не останавливает там борьбу с терроризмом.

Ранее стало известно, что первое совместное патрулирование воздушного пространства над территорией Сирийской Арабской Республики провели военные лётчики из России и Сирии. Взлёт авиагруппы, в состав которой вошли истребители Су-34, Су-35 и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, произошёл с авиабазы Хмеймим.