РФ и Италия собираются лечить коронавирус препаратами из плазмы крови

https://static.news.ru/photo/693c32c4-95e1-11ea-b80c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России над запуском проекта по лечению COVID-19 работают Фонд прямых инвестиций РФ, итальянская компания Kedrion и инвестиционный фонд FSI. Бороться с коронавирусом организации собираются с помощью плазмы крови человека. Об этом сказано в сообщении РФПИ.

Фонд прямых инвестиций активно сотрудничает с итальянскими компаниями в области медицинских технологий для поиска новых инструментов борьбы с коронавирусом. Так, совместно с одним из мировых лидеров в производстве продуктов из плазмы крови, компанией Kedrion, и инвестиционным фондом FSI прорабатывается запуск проекта в России по лечению COVID-19 препаратами на основе плазмы крови человека, — цитирует РФПИ РИА Новости.

До этого момента благодаря совместным действиям фонда и Минобороны РФ в итальянский город Бергамо были доставлены высокоточные тест-системы EMG, которые производятся при поддержке РФПИ и использовались сводным отрядом российского военного ведомства.

Как писал NEWS.ru, 14 мая более 70 российских военных специалистов вернулись из Италии на родину.