Более 70 российских военных специалистов вернулись из Италии на родину

https://static.news.ru/photo/2d32458c-95c0-11ea-b967-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Самолёты Военно-космических сил (ВКС) РФ доставили на родину более 70 российских военных специалистов, помогавших итальянским коллегам бороться с коронавирусом.

Об этом сообщает издание «Политика Сегодня», ссылаясь на Министерство обороны РФ. По его данным, из Италии вернулся уже десятый самолёт ВКС с российскими военнослужащими на борту.

Переброска военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России на родину осуществляется в плановом порядке, — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, российские специалисты начали возвращаться в РФ 8 мая. За это время были переброшены более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил РФ за оказание помощи в борьбе с коронавирусом.