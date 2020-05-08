Премьер Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID

Глава правительства Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил РФ за оказание помощи в борьбе с коронавирусом.
Премьер отметил «эффективность оказанного содействия и профессионализм российских военных специалистов и медиков». Наряду с этим стороны договорились продолжать сотрудничество по линии профильных министерств и ведомств.
Путин и Конте положительно оценили уровень дружественных отношений между странами и подчеркнули важность их развития,
Ранее NEWS.ru писал, что российские военные медики, покидая Италию, передали местным специалистам полевой госпиталь, который был развёрнут в Бергамо. В нём проходили лечение более 100 заразившихся коронавирусом итальянцев.
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