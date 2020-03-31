Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Коронавирус выявлен у двух жителей Северной Осетии, передвижение граждан в республике ограничено.

Состояние инфицированных медики оценивают, как удовлетворительное, они находятся на стационарном лечении в больнице.

Наиболее надежный способ защититься — оставаться дома. Прошу всех проявить самодисциплину и ответственность. Не подвергайте риску свою жизнь и жизнь своих близких, — написал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в своём Instagram.

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Таким образом, режим самоизоляции действует во всех регионах Северного Кавказа: Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане, Чечне, Ставропольском крае и в Северной Осетии.

Как сообщал NEWS.ru ранее, власти Армении ввели 1 апреля ограничения на передвижение граждан в связи с пандемией коронавируса нового типа. Уточняется, что меры распространяются на всю территорию страны, устанавливается обязательная самоизоляция. Ограничения будут действовать до 12 апреля.

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