Режим ЧС в Сербии может быть отменён 7 мая

https://static.news.ru/photo/872f4556-8d98-11ea-90e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shi Zhongyu/Xinhua/Global Look Press

Действующий в Сербии режим ЧС может быть отменён в четверг, 7 мая, заявил президент страны Александр Вучич.

По словам Вучича, 4 мая Минобороны Сербии подготовит официальное обоснование отмены, после чего кабмин может его утвердить и документ перейдёт на обсуждение в парламент. Президент отметил, что после отмены режима ЧС ответственность за своё здоровье возляжет на самих граждан, передаёт канал Pink.

Как писал NEWS.ru ранее, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, постепенно отменят в ряде стран, начиная с 4 мая. Так, в Испании откроются частные заведения, которые будут работать по предварительной записи, рестораны начнут продавать еду навынос.