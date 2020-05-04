Несколько стран начинают выходить из карантина

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, постепенно отменят в ряде стран, начиная с 4 мая.
Так, в Испании откроются частные заведения, которые будут работать по предварительной записи, рестораны начнут продавать еду навынос. В Бельгии с 4 мая разрешено работать компаниям, которые не имеют массовых контактов с клиентами, а в Греции открываются книжные, спортивные магазины и парикмахерские. На Кипре возобновляют работу предприятия розничной торговли и турагентства, также разрешены богослужения, в которых участвуют не более десяти человек. В Польше открываются отели, ТЦ и стадионы,
Также постепенно смягчаются ограничения в ряде стран Южной и Северной Америки, Африки и Азии. В Казахстане с понедельника разрешены уличные тренировки и работа парикмахерских, стоматологических клиник, цветочных лавок, ломбардов, рекламных агентств и так далее.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о сохранении ряда ограничительных мер в России. Они будут сняты только после получения вакцины от коронавируса.
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