Власти намерены оставить часть ограничений до получения вакцины от COVID-19

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о сохранении ряда ограничительных мер в России. Они будут сняты только после получения вакцины от коронавируса.

Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения, — цитирует Мурашко РИА Новости.

На сегодняшний день в России зафиксировано 134 686 случаев заражения коронавирусом. От заболевания выздоровели 16 639 человек, а скончались 1 280 пациентов. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией в марте 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что советы по избежанию заражения COVID-19 дал академик РАН и главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.