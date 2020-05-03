Академик РАН дал советы, как избежать заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/9cb98994-8d3f-11ea-a0f8-fa163e074e61_660.jpg Николай Брико Фото: nasci.ru

Правильное питание и здоровый образ жизни имеют большое значение в профилактике COVID-19. Такое мнение высказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный эпидемиолог Минздрава академик РАН Николай Брико.

Большое значение имеют такие способы поддержания неспецифической резистентности организма к инфекции, как поддержание здорового образа жизни, правильное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, правильный распорядок дня, — отметил учёный в интервью «Парламентской газете».

Однако он подчеркнул, что только изоляционно-ограничительные меры могут остановить распространение нового заболевания.

За последние сутки в России зафиксировано 10 633 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заразившихся составило 134 687 заболевших в 85 регионах. По данным федерального оперативного штаба, большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Как ранее писал NEWS.ru, самым опасным сопутствующим коронавирусу заболеванием является деменция. Об этом сообщили в организации ISARIC.