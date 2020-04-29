Эксперты назвали самые опасные болезни при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/83789010-8ac9-11ea-962a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым опасным сопутствующим коронавирусу заболеванием является деменция. Об этом сообщили в организации ISARIC.

Специалисты изучили историю болезни 16 749 человек, которые были госпитализированы с заражением коронавирусной инфекцией на территории Великобритании. Более чем у половины пациентов, подчеркнули исследователи, были хронические заболевания. Смертность среди таких заражённых почти на 40% выше, чем среди тех, у кого нет сопутствующих болезней.

Наиболее опасным из таких заболевания стала деменция. Вероятность летального исхода при ней оказалась выше на 39%. Ожирение повышает риски на 37%, а болезни сердечно-сосудистой системы — на 31%. Также вероятность смерти повышают диабет, болезни почек и астма, — передаёт сообщение экспертов Daily Mail.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирусную инфекцию нового типа при помощи тестов легче всего вычислить в «разгар болезни». Дело в том, что на начальных стадиях вирус может не выделяться и отсутствовать в слизистой, сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Максим Чёрный.