Reuters: ВОЗ может закрыть офис в Москве

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсудит на следующей неделе возможность прекращения деятельности крупного офиса Европейского регионального бюро в Москве, пишет Reuters со ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства документацию. Отмечается, что серьёзные санкции против России в рамках проекта резолюции рассматриваться не будут.

Согласно информации источников агентства, проект резолюции, который будет рассмотрен 10 мая не предусматривает более серьёзных антироссийских санкций, таких как исключение России из совета ВОЗ или лишения права голосовать.

Reuters пишет, что в документе говорится о призыве отменить все встречи в России, так или иначе касающиеся деятельности ВОЗ.

Созданию этого проекта резолюции поспособствовало обращение Украины, подписанное 38 странами-участниками ВОЗ. В их числе Германия, Франция и Турция.

Представитель Европейского бюро ВОЗ, в ответе Reuters касательно этого вопроса заявил, что намерение рассмотреть проект резолюции действительно есть.

4 мая крупнейший в мире контейнерный оператор A.P. Moller-Maersk объявил о закрытии своих офисов в России. Офисы компании в Москве и Санкт-Петербурге прекратят работу до конца года, а в других регионах страны — до конца лета этого года.