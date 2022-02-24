Reuters: ОБСЕ решила эвакуировать всех сотрудников миссии с Украины

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведёт эвакуацию всех членов миссии с Украины, как только сможет это сделать, передаёт Reuters со ссылкой на дипломатический источник. Это связано с началом военной операции российских сил на Украине.
По данным источника, подобный шаг
Как говорится в официальном аккаунте офиса президента Украины в Facebook, советник главы офиса Михаил Подоляк
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.