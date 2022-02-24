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Reuters: ОБСЕ решила эвакуировать всех сотрудников миссии с Украины

21:30, 24 февраля 2022
Reuters: ОБСЕ решила эвакуировать всех сотрудников миссии с Украины Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведёт эвакуацию всех членов миссии с Украины, как только сможет это сделать, передаёт Reuters со ссылкой на дипломатический источник. Это связано с началом военной операции российских сил на Украине.

По данным источника, подобный шаг вызван действиями России на территории Украины.

Как говорится в официальном аккаунте офиса президента Украины в Facebook, советник главы офиса Михаил Подоляк заявил, что российские войска в настоящий момент взяли «оперативную паузу и перегруппируют силы», но позиционные бои продолжаются практически по всей стране у границы с Россией и Белоруссией. 

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

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