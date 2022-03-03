Reuters: несколько делегаций покинули зал в Женеве во время речи Лаврова

Несколько делегаций стран Евросоюза, США и Великобритании покинули зал во время трансляции выступления главы МИД России Сергея Лаврова в рамках конференции по разоружению в Женеве, сообщает агентство Reuters. Дипломаты демонстративно покинули аудиторию в начале речи министра.

За пределами зала представители западных стран приветствовали бойкот аплодисментами. Среди оставшихся послушать Лаврова были представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.

Ранее глава МИД РФ заявил, выступая на конференции по разоружению, что для России неприемлемо наличие американского ядерного оружия в Европе. По его словам, Москва принимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, которое представляет собой угрозу безопасности.

Министр подчеркнул, что Россия остаётся приверженной своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения.

Лавров также отметил, что военное партнёрство AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, и не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В текущих условиях необходимо отказаться от любых действий, направленных на демонтаж архитектуры контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

О создании нового союза AUKUS Австралии, Великобритании и США было объявлено 15 сентября. В рамках партнёрства Австралия обязуется построить не менее восьми атомных подводных лодок по американской технологии, а также сделать переоснащение своей армии крылатыми ракетами производства США.