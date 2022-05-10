Reuters: немецкий импортёр газа VNG согласился на перевод евро Газпромбанку

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Немецкий газовый импортёр VNG согласился на перевод евро Газпромбанку при оплате российских энергоресурсов для последующей конвертации средств в рубли, пишет Reuters. Представители компании надеются, что при совершении данных операций не возникнет проблем. Наряду с концернами Uniper и RWE VNG является одним из крупнейших импортёров российского газа в Германию.

Мы оплатим сумму счёта, которая будет по-прежнему номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой с целью гарантировать со своей стороны своевременную оплату поставщику, — сказано в заявлении компании.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа по новой схеме, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть счета в евро в Газпромбанке и рублёвые счета в нем же. Оплата за газ будет идти в евро, затем они банком конвертируются в рубли, переводятся банком же на рублевый счет, с которого поступят «Газпрому» за поставки сырья.

Ранее «Газпром» разослал своим европейским клиентам письмо, в котором указана инструкция оплаты газа в рублях без нарушения санкций ЕС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

Суть этих изменений в том, что до начала спецоперации России на Украине расчёты велись с европейскими «дочками» «Газпрома» через европейские же банки. Однако на фоне многочисленных санкций, наложенных в том числе странами ЕС на Россию, возник риск того, что эти деньги за поставки сырья будут заморожены в Европе и не дойдут до «Газпрома». Потому теперь платежи переводят на счета в российском банке.