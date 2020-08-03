Reuters: КНДР продолжает производить ядерное оружие

https://static.news.ru/photo/c6c2ce2a-d5e3-11ea-9e39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kepy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Северная Корея продолжает заниматься разработкой нового ядерного оружия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.

Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащённого урана и строительство экспериментального легководного реактора. По оценкам одного из государств-членов, Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает производство ядерного оружия, — говорится в докладе, представленном 3 августа комитету по санкциям Северной Кореи Совета Безопасности ООН.

Уточняется, что в данный момент КНДР могла разработать «миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки своих баллистических ракет».

Спутниковые снимки за последний год показывают «небольшую активность» в районе ядерного научно-исследовательского центра Северной Кореи в Йонбене. При этом активность у ядерного полигона, считающегося закрытым, выходит за рамки простого поддержания порядка на территории, писал NEWS.ru ранее.