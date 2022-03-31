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Reuters: Google сообщил об атаке российских хакеров на НАТО

13:00, 31 марта 2022
Reuters: Google сообщил об атаке российских хакеров на НАТО Фото: unsplash.com
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Российские хакеры попытались проникнуть в сети НАТО и вооружённых сил Евросоюза, пишет Reuters, ссылаясь на заявление Google. В отчёте американской компании не указали, какие военные структуры стали хакерской мишенью. Однако Google назвал имена российских кибергруппировок, ответственных за попытки взлома: Coldriver и Callisto.

Кампании по фишингу проводились с использованием недавно созданных учётных записей Gmail в учётные записи, отличные от Google, поэтому вероятность успеха этих кампаний неизвестна, — сказано в отчёте.

25 марта Министерство юстиции США заявило, что четыре россиянина обвиняются в участии в хакерских атаках на мировой энергетический сектор. Киберпреступления, в которых их обвиняют, были совершены с 2012 по 2018 год. В ведомстве уточнили, что обвинения предъявлены Евгению Гладких, который работал в НИИ Минобороны РФ, «офицерам ФСБ» Павлу Акулову, Михаилу Гаврилову и Марату Тюкову.

Ранее стало известно, что проводимые в США разработки вакцин от коронавируса в течение 2021 года неоднократно подвергались кибератакам со стороны ряда стран, в том числе России. Об этом говорится в отчёте американского Минюста. При этом конкретных фактов, подтверждающих эти обвинения, документ не содержит.

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