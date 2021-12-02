США обвинили Россию в кибератаках на разработки вакцин против COVID

Проводимые в США разработки вакцин от коронавируса в течение 2021 года неоднократно подвергались кибератакам со стороны ряда стран, в том числе России. Об этом говорится в отчёте американского Минюста, сообщает RT. При этом конкретных фактов, подтверждающих эти обвинения, документ не содержит.

Только за последний год ряд государств, в том числе КНР, Россия, Иран и КНДР, посредством киберопераций нацеливались на деятельность и исследования, связанные с разработкой в США вакцин от COVID-19, — говорится в тексте отчёта.

В Минюсте США утверждают, что упомянутые страны похищали интеллектуальную собственность, компрометировали сети и цепочки поставок, а также «сеяли рознь с целью подрыва демократии».

Отчёт американского ведомства прокомментировал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. По его словам, даже в условиях пандемии США не отказываются от политики, направленной на сдерживание России, продолжается конкуренция за политическое влияние и прибыль фармацевтических компаний.

Ранее в администрации США заявили о сокращении числа кибератак с территории России. В Белом доме предположили, что киберпреступники могли залечь на дно, поскольку «для них наступило горячее время».

В Москве неоднократно отрицали причастность к кибератакам на крупные американские компании. Более того, Россия выражала готовность сотрудничать с США в борьбе с хакерами.