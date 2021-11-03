Белый дом сообщил о сокращении кибератак с территории России

Хакеры стали реже атаковать с территории России заявил директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Я думаю, мы видели различимое снижение (количества атак, якобы произведённых с территории РФ - NEWS.ru), но пока рано говорить о том, произошло ли оно из-за усилий российского руководства. Вполне может быть, что нарушители в этом пространстве просто залегли на дно, понимая, что для них наступило горячее время, — цитирует его агентство.

Ранее сообщалось. что кибератаке вируса-вымогателя, создание которого связывают с «русскими хакерами», подверглась Национальная стрелковая ассоциация США (NRA).

При этом в Москве многократно отрицали причастность к кибератакам на крупные американские компании. Более того, Россия выражала готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Москве знают, кто стоит за громкими кибератаками с применением вирусов-вымогателей. На совещании по кибербезопасности хозяин Белого дома отметил, что в России также знают, где искать хакеров,