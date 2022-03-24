Минюст США обвинил четырёх россиян в кибератаках на мировой энергосектор

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Лидеры стран G7, успевших ввести в отношении России беспрецедентные санкции, выпустили совместное обращение по итогам встречи в Брюсселе. Они заявили, что не имеют претензий к российскому народу.

Народ России должен знать, что мы не имеем претензий к нему, — отмечается в обращении. Политики также заявили об обеспокоенности из-за якобы усиления в России «репрессий против российского народа», попыток...