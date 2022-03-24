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Минюст США обвинил четырёх россиян в кибератаках на мировой энергосектор

01:16, 25 марта 2022
Минюст США обвинил четырёх россиян в кибератаках на мировой энергосектор Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press
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Министерство юстиции США заявило, что четыре россиянина обвиняются в участии в хакерских атаках на мировой энергетический сектор. Киберпреступления, в которых их обвиняют, были совершены в период с 2012 по 2018 год, сообщается на сайте ведомства.

Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения, в которых четырём подсудимым — гражданам России, работавшим на российское правительство, были предъявлены обвинения в попытках, поддержке и проведении компьютерных взломов, которые вместе, в рамках двух отдельных сговоров, были направлены на глобальный энергетический сектор, — подчёркивается в сообщении.

Кибератакам подверглись тысячи компьютеров сотен компаний в 135 странах мира, добавили в Минюсте.

В ведомстве уточнили, что обвинения предъявлены Евгению Гладких, который работал в НИИ Минобороны РФ, «офицерам ФСБ» Павлу Акулову, Михаилу Гаврилову и Марату Тюкову.

Ранее стало известно, что проводимые в США разработки вакцин от коронавируса в течение 2021 года неоднократно подвергались кибератакам со стороны ряда стран, в том числе России. Об этом говорится в отчёте американского Минюста. При этом конкретных фактов, подтверждающих эти обвинения, документ не содержит.

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