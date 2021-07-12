Bloomberg: ЕС запретит экспорт морских технологий в Россию

Агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких дипломатов сообщает, что в Европейском союзе планируют одобрить новый пакет санкций против РФ, который затронет разные сферы, в том числе сферу морских технологий. Новый пакет рестрикций также коснётся российских портов и кораблей.

Правительства европейских стран близки к завершению подготовки санкций <...>, включая возможные действия в отношении портов и судов, расширение списка лиц под санкциями, а также дальнейшие ограничения на морские технологии, — сообщает издание.

Помимо этого, ограничения могут коснуться 14 физических лиц из списка богатейших граждан России.

Сервис слежения за санкциями Castellum.AI ранее назвал Россию страной, в отношении которой было введено больше всего санкций за несколько лет. А с 22 февраля на страну наложили ещё 2778 ограничительных мер.

Всего с учётом предыдущих мер на Россию с 2014 года и по состоянию на 7 марта 2022 года было наложено 5532 санкции. По количеству ограничений РФ значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР. По сообщению сервиса, больше всего санкций в отношении России ввели США — 1194, Канада — 908, Швейцария — 824, Евросоюз — 766 и Франция — 760. Большая часть ограничений — индивидуальная.