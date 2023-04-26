Республика Сербская захотела независимости мирным путем Додик: Республика Сербская станет независимым государством только мирным путем

Фото: Nedim Grabovica / Xinhua / Global Look Press

Президент Республики Сербской (этническое образование сербов в составе федерации Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что образование намерено обрести статус независимого государства мирным путем, сообщает телеканал РТС. Он подчеркнул, что властей нет военного плана.

Республика Сербская будет самостоятельным государством и достигнет этого мирным путем. У нас нет военного плана, все наши планы не военные, а мирные. С нашей стороны будет мир, — сказал Додик.

Он при этом отметил, что для реализации этой цели у этнического образования есть союзники.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны призывают Белград вступить в НАТО и пугают Москвой, однако угрозу республике представляет именно Североатлантический альянс. Он отметил, что это является причиной, по которой Сербия не может вступить в НАТО. Согласно резолюции парламента Сербии от 2007 года, республика придерживается военного нейтралитета, однако это не мешает Белграду участвовать в программе НАТО «Партнерство ради мира».

Вучич также напомнил, что 23 апреля исполнится 24 года с момента, когда НАТО ударила по зданию Радио и телевидения Сербии. Тогда погибли 16 человек. За все время бомбардировок республики силами Альянса жертвами стали более 2,5 тысячи человек.