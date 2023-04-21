Вучич назвал новую угрозу для Сербии Вучич: Сербию пугают Россией, однако угрозой для нее стала НАТО

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны призывают Белград вступить в НАТО и пугают Москвой, однако угрозу республике представляет именно Североатлантический альянс. Поэтому Сербия не может вступить в НАТО, отметил он в эфире TV Prva.

Говорят нам вступать в НАТО, потому что Россия всех поставит под угрозу... Мы не можем войти в НАТО, потому что НАТО создала угрозу для нас, — сказал сербский президент.

Согласно резолюции парламента Сербии от 2007 года, республика придерживается военного нейтралитета, однако это не мешает Белграду участвовать в программе НАТО «Партнерство ради мира».

Вучич также напомнил, что 23 апреля исполнится 24 года с момента, когда НАТО ударила по зданию Радио и телевидения Сербии. Тогда погибли 16 человек. За все время бомбардировок республики силами Альянса жертвами стали более 2,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что Сербия совместно со странами — членами Североатлантического альянса проведет совместные военные учения Platinum Wolf 23. Об этом сообщили в военном ведомстве республики. Маневры пройдут с 16 по 30 июня. В ведомстве подчеркнули, что ранее Сербия взяла на себя обязательства по участию в многонациональных операциях.