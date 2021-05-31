«Решил отдохнуть»: эксперт оценил «исчезновение» Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/8ef580cc-c206-11eb-ba7d-96000091f725_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Geovien So/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очередное исчезновение из публичного пространства северокорейского лидера Ким Чен Ына может быть связано с несколькими причинами, но вероятно, ничего критического в Пхеньяне не произошло. Такую точку зрения озвучил в разговоре с NEWS.ru руководитель научного направления Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН академик Василий Михеев.

По словам аналитика, точно сказать о том, почему лидер КНДР уже месяц не появляется на публике, нельзя — любые версии будут лишь необоснованными спекуляциями.

Возможно, у него проблемы со здоровьем, но в то же время не исключено, что он просто решил отдохнуть от публичной активности. Как показывает опыт прошлых «исчезновений», в итоге слухи, например, о перенесённых им операциях так и не находили подтверждения, — напомнил Михеев.

Ранее представители Южной Кореи обратили внимание на то, что лидер соседней республики не проявляет себя уже месяц.

Год назад он также пропадал из поля зрения общественности, но на меньший срок. Тем не менее это усилило спекуляции на тему состояния его здоровья. Сейчас, как полагают в Сеуле, дело может быть в опасениях Ким Чен Ына по поводу коронавируса.