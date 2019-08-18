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Наиболее занимательные экскурсии и, соответственно, лучшие экскурсоводы-рассказчики российским туристам попадаются на родине, а за границей — в Италии и Израиле. Таковы результаты опроса, который был проведён среди 65 тысяч путешественников.

Лучшей страной для культурно-исторического отдыха оказалась Италия. За неё высказались 25% опрошенных, передаёт сервис онлайн-бронирования Aviasales. Самыми интересными там туристы сочли экскурсии в Колизей, Помпеи, Дворец дожей, к фонтану Треви...