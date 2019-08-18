Власти Канады недовольны тем, что Великобритания в одностороннем порядке лишила паспорта пленённого в Сирии боевика Джека Леттса, который ранее имел двойное британо-канадское гражданство.
Страны должны работать вместе над общей безопасностью. Канада разочарована тем, что Великобритания предприняла этот односторонний шаг, чтобы избавиться от своих обязательств, — цитирует РИА Новости министра общественной безопасности Канады Ральфа Гудейла.
News.ru писал, что Центральное разведывательное управление США оружием и техникой поддерживает террористов в Сирии. Не гнушаются этим и спецслужбы других стран, заинтересованные в дисбалансе мирового порядка, заявил глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.