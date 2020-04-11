Мир

Религиозные фанатики дали советы по борьбе с COVID-19

14:19, 11 апреля 2020
Фото: Friedrich Bungert/www.imago-images.de/Global Look Press

Во всём мире власти и общественные деятели призывают бороться с распространением коронавируса, соблюдать социальную дистанцию и уйти на самоизоляцию. В то же время появились религиозные фанатики, которые дают прихожанам вредные и часто опасные советы.

Телеканал «360» привёл ряд таких примеров. Так, итальянский архиепископ Карло Мария Вигано считает, что изгнать коронавирус может всемирный обряд экзорцизма. Он призвал верующих объединиться в единой молитве и «обуздать силу дьявола».

Пастор из США Тони Спелл призвал людей к массовым богослужениям, заявив, что прихожане будут не против умереть от коронавируса, если заразятся им в церкви.

С похожим заявлением выступили в Греческой православной церкви. Там сообщили, что причащать верующих в храмах будут как и прежде, так как «Святое Причастие не может быть источником заражения».

Американский проповедник Кеннет Коупленд пообещал всех вылечить от коронавируса через экран телевизора, приложив к нему свою ладонь, намазанную маслом.

В Иране пошли ещё дальше. Там шииты запустили флешмоб «Мы не боимся коронавируса». Его участники в знак презрения к инфекции облизывают ограды мусульманских святынь.

Как писал ранее NEWS.ru, облизывание унитаза довело 21-летнего американского блогера до коронавируса.

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