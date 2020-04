Религиозные фанатики дали советы по борьбе с COVID-19

Телеканал «360» привёл ряд таких примеров. Так, итальянский архиепископ Карло Мария Вигано считает, что изгнать коронавирус может всемирный обряд экзорцизма. Он призвал верующих объединиться в единой молитве и «обуздать силу дьявола».

Пастор из США Тони Спелл призвал людей к массовым богослужениям, заявив, что прихожане будут не против умереть от коронавируса, если заразятся им в церкви.

С похожим заявлением выступили в Греческой православной церкви. Там сообщили, что причащать верующих в храмах будут как и прежде, так как «Святое Причастие не может быть источником заражения».

Американский проповедник Кеннет Коупленд пообещал всех вылечить от коронавируса через экран телевизора, приложив к нему свою ладонь, намазанную маслом.