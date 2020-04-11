Религиозные фанатики дали советы по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/0635e44a-7be7-11ea-b3ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friedrich Bungert/www.imago-images.de/Global Look Press

Во всём мире власти и общественные деятели призывают бороться с распространением коронавируса, соблюдать социальную дистанцию и уйти на самоизоляцию. В то же время появились религиозные фанатики, которые дают прихожанам вредные и часто опасные советы.

Телеканал «360» привёл ряд таких примеров. Так, итальянский архиепископ Карло Мария Вигано считает, что изгнать коронавирус может всемирный обряд экзорцизма. Он призвал верующих объединиться в единой молитве и «обуздать силу дьявола».

Пастор из США Тони Спелл призвал людей к массовым богослужениям, заявив, что прихожане будут не против умереть от коронавируса, если заразятся им в церкви.

С похожим заявлением выступили в Греческой православной церкви. Там сообщили, что причащать верующих в храмах будут как и прежде, так как «Святое Причастие не может быть источником заражения».

Американский проповедник Кеннет Коупленд пообещал всех вылечить от коронавируса через экран телевизора, приложив к нему свою ладонь, намазанную маслом.

Kenneth Copeland healed viewers of the coronavirus through their televisions last night. pic.twitter.com/8lwHufTIy4 — Right Wing Watch (@RightWingWatch) March 12, 2020

В Иране пошли ещё дальше. Там шииты запустили флешмоб «Мы не боимся коронавируса». Его участники в знак презрения к инфекции облизывают ограды мусульманских святынь.

Как писал ранее NEWS.ru, облизывание унитаза довело 21-летнего американского блогера до коронавируса.