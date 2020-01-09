https://static.news.ru/photo/f4484b50-335d-11ea-84a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look

Запуск регулярного авиасообщения между Ереваном и Симферополем запланирован на 2021 год.

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк рассказал, что авиакомпания «Икар» уже получилась разрешение на полёты по данному направлению. На данный момент обсуждается расписание рейсов и идёт процесс согласования с аэропортами. Первые полёты запланированы на март с периодичностью два раза в неделю, в дальнейшем, в зависимости от спроса, они могут стать ежедневными, передаёт РИА Новости.

Глава комитета отметил также, что маршрут Симферополь — Ереван станет первым международным после возвращения Крыма в состав России.

Как писал NEWS.ru ранее, цены на билеты российских авиакомпаний могут увеличиться, а полёты по ряду направлений находятся под угрозой отмены в связи со сложившейся ситуацией на территории Ближнего Востока. Об этом в разговоре с журналистами в четверг, 9 января, заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.