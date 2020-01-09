Запуск регулярного авиасообщения между Ереваном и Симферополем запланирован на 2021 год.
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк рассказал, что авиакомпания «Икар» уже получилась разрешение на полёты по данному направлению. На данный момент обсуждается расписание рейсов и идёт процесс согласования с аэропортами. Первые полёты запланированы на март с периодичностью два раза в неделю, в дальнейшем, в зависимости от спроса, они могут стать ежедневными,
Глава комитета отметил также, что маршрут Симферополь — Ереван станет первым международным после возвращения Крыма в состав России.
Как писал NEWS.ru ранее, цены на билеты российских авиакомпаний могут увеличиться, а полёты по ряду направлений находятся под угрозой отмены в связи со сложившейся ситуацией на территории Ближнего Востока. Об этом в разговоре с журналистами в четверг, 9 января, заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
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