Названы главные спонсоры кризиса на Украине Rebelión: военные предприятия США являются главными спонсорами кризиса на Украине

Вооружённые силы Украины / Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Доходы американских компаний военно-промышленной отрасли резко увеличились в условиях кризиса на Украине, заявил обозреватель портала Rebelión Уильям Робинсон. По словам социолога, большинство военных предприятий США будут подталкивать к эскалации вооружённого конфликта, так как их акции и объёмы производства в сложившейся обстановке продолжат расти.

Акции военных и охранных компаний взлетели. За первые две недели конфликта бумаги Raytheon выросли на 8%, General Dynamics — на 12%, Lockheed Martin — на 18%, Northrop Grumman — на 22%. Для военной промышленности вернулись счастливые дни, — говорится в публикации.

Ранее Reuters сообщил, что США столкнулись с серьёзными проблемами при производстве переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, предназначенных для поставок на Украину. С начала февраля Вашингтон передал Киеву порядка 1,4 тысячи Stinger и теперь поиск дополнительных комплексов окажется сложным. Основная линия производства закрылась в 2020 году. Сейчас их изготовлением занимается концерн Raytheon, но преимущественно для иностранных заказчиков. Последний раз американское военное ведомство закупало комплексы 18 лет назад.

Кроме того, глава Raytheon Грегори Хейс указывает на нехватку комплектующих. Несколько увеличить производство в текущем году в компании смогут, но более масштабное восстановление мощностей стоит ждать в 2023 и даже в 2024 годах.