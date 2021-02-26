Разведка США сообщила о роли саудовского принца в убийстве Хашогги

https://static.news.ru/photo/3e5119ee-787b-11eb-8332-96000091f725_660.jpg Мухаммед бен Сальман Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман лично одобрил убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Так считают в американской разведке.

Хашогги стал жертвой, поскольку в нём наследный принц видел угрозу королевству, сообщает Reuters со ссылкой на доклад разведки США.

Ещё одним доводом в пользу своей версии разведка называет тот факт, что саудовские чиновники не смогли бы провести такую операцию без разрешения принца.

Мы считаем, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман одобрил операцию в Стамбуле, в Турции, по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, — цитирует агентство доклад.

Влиятельный саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже СМИ сообщили, что журналиста пытали, убили и расчленили в здании дипмиссии. Официальный Эр-Рияд отрицал смерть Хашогги, но всё же признал убийство, которое якобы произошло случайно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки введут ограничения в отношении нескольких десятков подданных Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. В отношении них введут визовые ограничения. 26 февраля аппарат директора Национальной разведки США распространил рассекреченную часть доклада об убийстве журналиста. Вскоре документ может появиться в СМИ.