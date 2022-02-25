Разработка санкций против Кремля расколола Запад

Идея отключения России от банковской системы SWIFT в ответ за её специальную операцию на территории Украины встретила оппозицию среди некоторых стран Запада. На процесс разработки очередного пакета санкций против Кремля оказало существенное влияние на то, что Германия, Италия, Венгрия и Кипр отказались давать добро на столь жёсткие меры. Кроме того, против инициативы по блокировке доступа к SWIFT выступил и президент США Джо Байден, который считает: точечных рестрикций против каждого из российских банков достаточно.

Факт, что западное сообщество не готово к отключению России от международной системы обмена банковскими данными, доказал экстренный саммит в Брюсселе, на котором лидеры стран ЕС согласовали второй пакет санкций в ответ на события вокруг Украины. Обсуждение идеи отключения от SWIFT показало , что против неё выступают такие страны, как Германия, Италия, Венгрия и Кипр, которые имеют более тесные экономические связи с РФ. Главными сторонниками применения этой санкционной меры стали Польша, Эстония, Латвия и Литва.

Запад не может перекрыть SWIFT, потому что Германия, Венгрия, Италия и Кипр не заботятся ни о вторжении, ни о погибших украинцах. Могут ли они хотя бы наложить санкции на банки и компании, на которые уже наложены санкции США, и руководителей этих компаний? Или это слишком сложно? — написал в Twitter бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

К тому, чтобы администрация Байдена дала своё добро на отключение России от SWIFT, её склоняли официальные лица Украины и стран, граничащих с ней, а также американские законодатели из двух партий. По некоторым данным , к главе Белого дома подходили с этим вопросом даже в частном порядке. Впрочем, Байден оказался противником того, чтобы давать ход подобным рестрикциям немедленно.

Санкции, которые мы ввели против всех их банков влекут за собой равные последствия, может быть, даже большие последствия, чем [потенциальный ход с блокировкой] SWIFT, — заявил президент США. — Это всегда остаётся опцией.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако сейчас это не та позиция, которой хочет придерживаться часть стран ЕС, подчеркнул Байден.

Опыт Ирана

Сценарий с перекрытием доступа к SWIFT применялся ровно десять лет назад, когда Евросоюз для того, чтобы предотвратить «появление у иранского режима ядерного оружия», заморозил активы Центрального банка Исламской Республики, ряда её судоходных компаний, заблокировал торговлю с государством золотом и металлами, бриллиантами, нефтью, техникой для энергетической промышленности, а также отключил от международной системы обмена финансовыми данными те иранские банки, которые уже находились под европейскими санкциями. Постепенное прекращение международного давления началось вместе со вступлением в силу 2014 году промежуточного соглашения по ядерной программе.

К SWIFT Иран смог вернуться в 2016-м, но этому предшествовал долгий переговорный процесс.

На фоне решения экс-президента США Дональда Трампа вывести свою страну из ядерной сделки с Ираном четыре года назад, Тегеран вспомнил о необходимости обезопасить банковскую систему. В 2019 году бывший президент Исламской Республики Хасан Рухани проинформировал , что его страна вместе с Россией и рядом других участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пришли к согласованию механизмов платежей, альтернативных межбанковской системе SWIFT.

Серьёзная борьба с долларом начинается, — объявил тогда Рухани.

По его словам, это противостояние «приведёт к ослаблению и потере господства США на денежных рынках и в мировой банковской системе».

«Меры в запасе»

Однако в том, что западное сообщество решится на применение тотального пакета мер против России, который бы включал пункт о SWIFT, многие сомневаются. Агентство Bloomberg цитирует представителей американского консалтингового бюро Oliver Wyman, которые считают, что блокировка этой системы всё равно даст российским организациям вести операции с зарубежными компаниями. Более того, согласно этим оценкам, индивидуальные удары по банкам РФ дадут тот же эффект, ещё и более точный. Как заявил бывший сотрудник Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) Дэниел Таннебаум, ещё ни одна страна мира не попала под абсолютно полное санкционное эмбарго.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В разговоре с NEWS.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов обращает внимание на то, что у оппонентов идеи отключить SWIFT есть не одно объяснение, почему эта мера не должна быть использована немедленно.

Германия была против пока что по двум причинам. Первая: нужно такие крайние меры держать в запасе, чтобы сохранять возможности санкционной эскалации. Иран от SWIFT отключали тоже не сразу, а уже когда вскрыли секретные объекты по урану. Вторая причина — это будет сейчас очень затруднительно для европейского бизнеса: нужно проводить расчёты, в том числе платежи за нефть и газ. Много европейского бизнеса в России, который тогда пострадает. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Однако, по словам эксперта, эта инициатива остаётся на рассмотрении у тех, кто согласовывает рестрикции. Пока что страны будут готовиться к ней, чтобы минимизировать издержки, предположил Фролов.