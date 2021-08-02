Раскрыты тайные планы России и Германии на водоснабжение Крыма

Германия помогает России строить в Крыму систему водоснабжения для населения и масштабную оросительную систему. Об этом рассказал украинский политолог Михаил Чаплыга, слова которого приводит издание «Народные новости».

По его мнению, фактически Евросоюз признал Крым в составе РФ. Европейские компании, несмотря на санкции, работают на полуострове или поставляют туда свои товары. Помощь Германии в строительстве системы водоснабжения на полуострове является сигналом Киеву о том, что «Крымская платформа», которую президент Украины Владимир Зеленский изначально задумывал как свой триумф, не имеет абсолютно никакого значения.

Чаплыга также считает, что сотрудничество Германии с Россией в проекте по строительству системы водоснабжения может свидетельствовать о том, что в Крыму всё же рассчитывают на открытие Северо-Крымского канала со стороны Украины. Он подчёркивает, что между Москвой, Киевом и даже Берлином на эту тему уже могут идти негласные переговоры.

Посмотрите, что именно сейчас строится в Крыму и почему Россия это делает, ещё и с Германией. Да потому, что договорятся в итоге с Украиной о воде и не только о воде, разблокируют Северо-Крымский канал, — подытожил Чаплыга.

Эксперт добавил, что рано или поздно Киеву в любом случае придётся наладить диалог с Москвой, иначе у Украины просто не будет будущего.

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с РФ в 2014-м Киев прекратил водоснабжение республики. Вопрос поставок ресурса решался за счёт подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, за последний год изрядно обмелевших из-за недостаточного количества осадков. Из-за трудной ситуации с водой в некоторых районах Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение в Симферополе главным образом теперь ориентировано на артезианские источники.

Ранее журналист Дмитрий Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым. По его мнению, «оккупант» должен самостоятельно обеспечивать поставки воды.