Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 16:46

Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии

Политолог Дудаков: Европа окажет Гренландии только символическую военную помощь

Фото: Sergey Metelitsa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европа окажет Гренландии только символическую военную помощь в случае эскалации со стороны США, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, реальные возможности европейских стран по переброске значительных сил крайне ограничены.

Ситуация вокруг Гренландии является одним из ключевых факторов раскола между США и ЕС. Она грозит единству всего Североатлантического альянса. Европейцы не зря сейчас рассматривают возможность отправки символической военной миссии в Гренландию. У нее будут две цели. Цель номер один: показать американцам, что европейцы всерьез воспринимают регион Арктики и готовы его защищать от влияния Китая или России. Вторая миссия — это инструмент сдерживания самих американских амбиций. Особых перспектив по отправке большого контингента европейских военных в Гренландию я не вижу. Они могут послать лишь какие-то символические вооруженные силы, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что военная сфера в Европе сталкивается с большими сложностями. По словам политолога, в Великобритании численность сухопутной армии упала до минимальных значений с конца XVIII века до 73 тыс. солдат.

Ранее источники в дипломатических кругах сообщили, что сохранение Североатлантического альянса остается главным приоритетом Евросоюза в контексте обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Эта тема вызывает серьезную обеспокоенность среди европейских чиновников, прежде всего в контексте возможных последствий для НАТО.

Гренландия
США
Европа
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина во время пьяной ссоры забил до смерти локтями своего знакомого
СОБР задержал аферистов, похитивших у москвичей более 500 тыс. рублей
Рядовая проверка в российском регионе закончилась погоней в стиле GTA
«Пауки в банке»: Картаполов оценил дело против Тимошенко на Украине
Эколог дала советы по правильной утилизации живых елок
Торговец получил партию телефонов Nokia через 16 лет после заказа
«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января
Общественница объяснила, как будет работать реестр алиментов
«Родился за полминуты»: Башмет раскрыл, как придумал фестиваль искусств
Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду
Военный эксперт ответил, как Иран может защититься от вероятных ударов США
РЖД решили избавиться от актива в «Москва-Сити»
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?
Зеленский оценил состояние инфраструктуры после российского удара
Башмет вспомнил забавный случай на концерте The Rolling Stones
Предприниматели назвали основные драйверы роста регионального бизнеса
В Северной Осетии закрыли заведение после продажи шаурмы с проволокой
В работе Google произошел массовый сбой
Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.