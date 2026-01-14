Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии

Европа окажет Гренландии только символическую военную помощь в случае эскалации со стороны США, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, реальные возможности европейских стран по переброске значительных сил крайне ограничены.

Ситуация вокруг Гренландии является одним из ключевых факторов раскола между США и ЕС. Она грозит единству всего Североатлантического альянса. Европейцы не зря сейчас рассматривают возможность отправки символической военной миссии в Гренландию. У нее будут две цели. Цель номер один: показать американцам, что европейцы всерьез воспринимают регион Арктики и готовы его защищать от влияния Китая или России. Вторая миссия — это инструмент сдерживания самих американских амбиций. Особых перспектив по отправке большого контингента европейских военных в Гренландию я не вижу. Они могут послать лишь какие-то символические вооруженные силы, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что военная сфера в Европе сталкивается с большими сложностями. По словам политолога, в Великобритании численность сухопутной армии упала до минимальных значений с конца XVIII века до 73 тыс. солдат.

Ранее источники в дипломатических кругах сообщили, что сохранение Североатлантического альянса остается главным приоритетом Евросоюза в контексте обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Эта тема вызывает серьезную обеспокоенность среди европейских чиновников, прежде всего в контексте возможных последствий для НАТО.