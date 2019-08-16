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Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» после завершившихся учений войдёт в акваторию Средиземного моря на следующей неделе.

В данное время «Маршал Устинов» в сопровождении спасательного буксира СБ-406 и танкера «Вязьма» через Ла-Манш вышел в Бискайский залив, сообщили « Интерфаксу » в пресс-службе Северного флота. В Средиземное море корабли войдут через Гибралтарский пролив.

Ранее News.ru писал, что поисково-ударная группа кораблей Северного флота провела учения по уничтожению подводных лодок условного противника в Балтийском море. В тренировке были задействованы ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск» и фрегат «Адмирал Горшков».

Североморцы действовали совместно с кораблями Балтийского флота. Они применили тактику поиска подводных лодок корабельными группировками при поддержке авиации — самолётов Ил-38 и вертолётов Ка-27ПЛ.